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جني الأرباح يهبط بأسهم اليابان عن أعلى مستوى في 33 عاما

23
MAY
2023
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تراجع المؤشر "نيكي" الياباني بشكل حاد، الثلاثاء، بعد بلوغه أعلى مستوى في 33 عاما، مع اندفاع بعض المستثمرين لبيع الأسهم من أجل جني الأرباح، وذلك بعد أن حقق المؤشر مكاسب لثمانية أيام متتالية.
 
تحركات الأسهم
 
استهل المؤشر "نيكي" تعاملات اليوم بقوة ووصل إلى ذروة جديدة عند 31352.53 نقطة، وهو مستوى سجله آخر مرة في أغسطس 1990.
 
ولكنه قلص المكاسب بعد راحة منتصف اليوم، مع إقبال المزيد من المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح.
 
وتوالت الانخفاضات بسرعة لتدفع المؤشر للهبوط بنسبة 0.83 بالمئة قبل أن ينهي الجلسة منخفضا 0.42 بالمئة عند 30957.77 نقطة.
 
وهوى سهم تويوتا موتور بنسبة 4.77 بالمئة في اللحظات الأخيرة من التداول ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي.
 
كما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 بالمئة إلى 2161.49 نقطة.
 
وهبط سهم "طوكيو إلكترون" عملاق معدات صناعة الرقائق 2.57 بالمئة، بينما تراجع سهم "أدفانتست" بنسبة 1.67 بالمئة.
 
ولكن كانت هناك أسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق أكثر مرونة مثل سهمي "تريند مايكرو" و"رينيساس إلكترونكس" اللذين كانا من بين أكبر الرابحين على المؤشر "نيكي"، وصعدا بنسبة 2.94 و2.21 بالمئة على الترتيب.
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