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على بابا الصينية تنوي طرح عام لأسهم قسمي الوجيستيات والبقالة

19
MAY
2023
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أعلنت مجموعة علي بابا الصينية عن خطط لتحويل وحدتها في مجال الحوسبة السحابية إلى شركة منفصلة، مؤكدة طرح وحداتها للوجستيات والبقالة للاكتتاب العام، وذلك مع بدء شركة التجارة الإلكترونية الصينية في إعادة هيكلة عملياتها على أمل تحفيز النمو.
 
وأعلنت الشركة في مارس عن خطط لإعادة التقسيم إلى ست وحدات مع السماح لجميع أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية بجمع رأس المال الخارجي والطرح للاكتتاب العام.
 
في بيانها بشأن الأرباح الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، دانيل تشانغ، إن الشركة تخطط لفصل وحدة الحوسبة السحابية بالكامل، واستكمال الاكتتاب العام خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يسمح لها بـ "تطوير العمليات".
 
وقالت الشركة إن مجلس إدارة علي بابا وافق على فصل وحدة الحوسبة السحابية وتوزيع أرباح الأسهم على المساهمين.
 
وقال تشانغ أيضا إن شركتي فريش هيبو، ذراع البقالة التابعة للمجموعة، وشركة كاينياو، ذراع اللوجستيات، "جاهزتان للطرح للاكتتاب العام".
 
كما ذكر أن مجلس إدارة علي بابا وافق على خطط لبدء عملية الاكتتاب لشركة فريش هيبو، وأن طرح كاينياو سيبدأ في غضون ما بين 12 إلى 18 شهرا.
 
كذلك ستطرح وحدات أخرى، مثل مجموعة التجارة الرقمية الدولية التابعة لشركة علي بابا، والتي تدير منصة لازادا للتجارة الإلكترونية ومقرها سنغافورة، لزيادة رأس المال الخارجي في إطار سعيها للتوسع عالميا.
 
سجلت مجموعة علي بابا القابضة الخميس زيادة أقل من المتوقع في الإيرادات للربع المنتهي في مارس بلغت 2 بالمئة، ما يشير إلى تباطؤ الإنفاق في الصين منذ رفع قيود كوفيد-19 وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
 
وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 208.2 مليارات يوان (29.6 مليار دولار) في الربع المنتهي في مارس، لتعوض خسائرها عن الربع نفسه من العام الماضي، الذي حققت خلالها 23.5 مليار يوان (حوالي 3.3 مليارات دولار).
 
انخفضت الإيرادات من أعمالها التجارية في الصين - أكبر وحدة أعمال على بابا من حيث الإيرادات - بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت إيرادات وحدة الحوسبة السحابية بنسبة 2 بالمئة.
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