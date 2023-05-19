النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الجمعة، وسط حالة تفاؤل بين المستثمرين إزاء إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها غير أن ببيانات تضخم مرتفعة قد حدت من المكاسب إذ تنذر باتجاه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0245 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.32 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

ويتجه الخامان صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت لـ 4 أسابيع متتالية.

وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت سابق من الأسبوع الجاري التأكيد على عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

ومن العوامل التي تلقي بثقلها على الأسواق استمرار بيانات التضخم المرتفعة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية حول العالم.

وأظهرت بيانات حكومية الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 3.4 بالمئة في أبريل على أساس سنوي.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.