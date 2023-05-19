البيت الأبيض يعلن إحراز "تقدم منتظم" في مفاوضات سقف الدين

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تبلّغ جو بايدن من جانب فِرَقه بأنّه تمّ إحراز "تقدّم مُنتظم" في المفاوضات الدائرة في واشنطن لتجنّب التخلّف عن سداد الولايات المتّحدة ديونها، حسبما قال الجمعة مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمّة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها الرئيس الأميركي.

وصرّح المسؤول بأنّ "الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط" توصّلًا إلى اتّفاق بين الحزبين، مضيفًا أنّ بايدن "يبقى واثقًا بقدرة الكونغرس على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب التخلّف عن سداد" الديون الأميركيّة.

وفي وقت سابق الخميس، توقّع رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوريّ كيفن مكارثي تحقيق انفراج في المحادثات توصّلًا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام في شكلٍ يُتيح للولايات المتحدة تفادي التخلّف عن سداد ديونها.

من جهتها، حذّرت وزارة الخزانة الأميركيّة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها عاجزةً عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدّي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والأسواق العالميّة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين إنّ الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلّف عن سداد ديونها "ربّما في وقتٍ مبكر اعتبارًا من الأوّل من يونيو"، بينما توقّع مكتب الميزانيّة في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

وردّ مكارثي الخميس قائلًا "لم نصل إلى ذلك بعد... ولم نتّفق على أيّ شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصّل إلى اتفاق".

وأضاف "أعتقد أنّ لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجدّ" لتحقيق ذلك.