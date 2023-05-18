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أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

18
MAY
2023
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس الخميس وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.
 
هبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.25 بالمئة، إلى 76.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.75 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
 
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأربعاء وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.
 
وتتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بسبب سحب جديد من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
 
وزادت المخزونات خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو  إلى 467.6 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع لرويترز.
 
ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مع ارتفاع الطلب إلى أعلى مستوياته منذ 2021.
 
كما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بمفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.
 
في غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأربعاء عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها لما سيكون لهذا من تداعيات كارثية.
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