الذهب يهبط بعد تلميحات الفيدرالي بإبقاء الفائدة مرتفعة

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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأميركي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا، مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.

وأشار أعضاء في المركزي الأميركي أمس الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأميركي، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الساعة 1900 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

تحرك الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0452 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولار.

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول مستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار للأونصة.