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لتوسيع نشاطها.. ايكيا تستثمر نحو مليار دولار بهذا البلد

16
MAY
2023
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أعلنت شركة "ايكيا" السويدية العملاقة للأثاث عزمها استثمار 906 مليون يورو (985 مليون دولار) إضافية في فرنسا، بين عامي 2023 و2026، لاستقطاب مزيد من العملاء وفتح مركز لوجستي جديد قرب مدينة تولوز، مع خلق وظائف جديدة "محتملة للغاية"، وفق ما أعلنت الإدارة لوكالة فرانس برس.
 
وستنفق المجموعة 1.2 مليار يورو (1.31 مليار دولار) على مدى أربع سنوات، وفق بيان نُشر الأحد، عشية عقد قمة "تشوز فرانس" ("اختر فرنسا")، وهي قمة للمستثمرين الدوليين يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في فرساي.
 
وبحسب الشركة، من هذا المبلغ، ستُستخدم 377 مليون يورو (410 مليون دولار) من أموال استثمارية رُصدت سابقاً ولم تُستهلك بالكامل.
 
وقال رئيس مجموعة ايكيا السويدية بفرعها الفرنسي يوهان لوريل: "نحن نستثمر في المواقع الحالية وفي مواقع جديدة أيضاً من أجل جعل عروضنا في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، بحسب تعبيره، مع "تسريع" جهود التنمية المستدامة.
 
وأوضح ييسبر برودين، رئيس شركة "إينغكا" القابضة التي تضم معظم متاجر ايكيا وتمثل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي حجم المبيعات، أن فرنسا هي "ثالث أكبر أسواقنا" في العالم، مضيفا: "نعتقد أننا يمكن أن ننمو أكثر فيها".
 
وتخطط الشركة المصنعة للأثاث التي يعمل فيها 12 ألف موظف في فرنسا، لافتتاح مركز لوجستي جديد في تولوز في عام 2024، فضلا عن موقع مماثل في ليماي بمنطقة إيفلين الفرنسية عام 2026.
 
وقال لوريل "ليس لدينا أرقام اليوم لكننا سنفتح مواقع لوجستية جديدة وهذا على الأرجح سيجلب زملاءَ عمل جدداً".
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