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بأقل من 48 ساعة.. 7 شركات أميركية تطلب الحماية من الإفلاس

16
MAY
2023
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خلال أقل من 48 ساعة، تقدمت 7 شركات أميركية بحد أدنى على طلبات للحماية من الإفلاس، بما فيها شركة الإعلام الشهيرة "فايس ميديا".
 
وهذ العدد من طلبات الحماية من الإفلاس، بحسب وكالة بلومبرغ، هو أعلى عدد يتم التقدم به خلال 48 ساعة منذ عام 2008، وهو العام الذي شهد الأزمة الاقتصادية العالمية الشهيرة.
 
ويأتي ذلك في وقت أشار فيه مسؤولان من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنهما يفضلان التهدئة في وتيرة التشديد النقدي العنيفة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بهدف السيطرة على التضخم.
 
وتأتي طلبات الحماية من الإفلاس في وقت تعاني فيه الشركات من تعبات ارتفاع الفائدة عالميًا.
 
وكانت مجموعة "فايس" الإعلامية الأميركية قد أعلنت إفلاسها، إثر تراجع عائداتها من الإعلانات، في نبأ كان متوقعاً في السوق منذ أسابيع قليلة.
 
وأشار بيان نشرته الشركة، الاثنين، إلى أنّ ائتلافاً يضم من بين أطرافه شركة "فورترس إنفستمنت غروب"، الدائن الرئيسي لـ"فايس"، قد عرض تسلّم زمام الأمور في المجموعة الإعلامية لقاء 225 مليون دولار، ما لم يُطرح عرض أعلى من أطراف أخرى.
 
وتنتج "فايس ميديا غروب" التي كانت قيمتها في العام 2017 تبلغ 5.7 مليارات دولار، محتوى بـ25 لغة، كما تملك أكثر من 30 مكتباً في مختلف أنحاء العالم.
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