معدل التضخم في الأرجنتين يتجاوز 108% في أبريل

A + A -

بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 108.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الوطني (أنديك)، الجمعة.

على أساس شهري، بلغ التضخم في أبريل 8.4 بالمئة في ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

تسجل الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم.

ففي عام 2022، وصل التضخم إلى 94.8 بالمئة، وهو أعلى رقم سنوي في البلاد منذ عام 1991 عندما تجاوز 171 بالمئة.

حددت الحكومة هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60 بالمئة، لكن تقريرا حديثا للبنك المركزي توقع أن يبلغ 126.4 بالمئة.

علاوة على معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضا مع انخفاض قوي في قيمة عملتها قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

واستقر البيزو عند 238.5 للدولار بالسعر الرسمي الجمعة، لكنه بلغ 474 في السوق السوداء الموازية.

وقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية في البلاد بسبب تأثير الجفاف الشديد على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهما أكبر مصدر للنقد الأجنبي.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الأرجنتين نموا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2023.