800 مليون دولار أرباح "نيسان" اليابانية في 3 أشهر

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قفز سهم شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات في بورصة طوكيو بأكبر نسبة مئوية في عام تقريبا، بعد أن أعلنت الشركة زيادة قدرها سبعة أضعاف في أرباحها خلال الفترة من يناير، إلى مارس، وتوقعت مبيعات قوية للسنة المالية الحالية مع زيادة شعبية طرحها من الطرازات الجديدة.

بلغ صافي أرباح شركة نيسان موتور في الربع الأخير من العام المالي المنصرم 106.9 مليارات ين (ما يعادل 798 مليون دولار)، بارتفاع كبير من 14.2 مليار ين (حوالي 106مليون دولار) في العام الماضي.

وقفزت المبيعات الفصلية بنسبة 36 بالمئة إلى 3.097 تريليونات ين (23 مليار دولار)، وسط تراجع النقص في المعروض من رقائق الكمبيوتر وأجزاء أخرى، والذي نتج عن القيود الاجتماعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 5.4 بالمئة في التعاملات الصباحية المبكرة في طوكيو الجمعة، وهي أكبر قفزة على أساس يومي منذ يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا للصحفيين إن شركة صناعة السيارات تعد بطاريات صلبة بالكامل لنماذجها الكهربائية، حيث يتحول العالم سريعا نحو التكنولوجيا الخضراء الخالية من الانبعاثات.

وأقر بوجود تحديات جدية لكنه وعد بتعزيز ربحية نيسان، لا سيما في الأسواق الرئيسية مثل الصين.

وأضاف أنه سيتم تحديد خطة منتصف الفترة في وقت لاحق من هذا العام "لتحويل نيسان إلى شركة صحية بحق ومرنة، بهدف تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي".

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2024، تتوقع نيسان تحقيق أرباح بقيمة 315 مليار ين (2.4 مليار دولار). هذه المبيعات، إذا تحققت، ستكون رقما قياسيا لنيسان.

ومن شأن ذلك أيضا أن يمثل تحسنا يزيد عن 221.9 مليار ين (1.7 مليار دولار) في الأرباح المسجلة للسنة المالية المنتهية في مارس، والتي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وبلغ إجمالي المبيعات ما يقرب من 10.6 تريليونات ين (79 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة تقارب 26 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لنيسان، التي تتخذ من مدينة يوكوهاما الساحلية مقرا لها.