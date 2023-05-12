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تغييرات في تويتر.. رئيسة بدل ماسك والأخير يعلن منصبه الجديد

12
MAY
2023
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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الخميس، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.
 
وأضاف في تغريدة: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر"، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.
 
وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثري الأميركي المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.
 
وأتى الاستطلاع بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة التي استحوذ عليها في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.
 
وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه "تسلا" و"سبيس إكس".
 
كما أثار الجدل منذ استحواذه على منصة تويتر في أكتوبر، إذ سرح غالبية الموظفين فيها، وسمح بعودة شخصيات يمينية متطرفة لتفعيل حساباتها في مقابل تعليق مشاركة شخصيات أخرى وصحافيين، وبتقاضي بدلات مالية لقاء خدمات كانت مجانية.
 
وفي الآونة الأخيرة، جعل ماسك من تويتر جزءا من شركة تكنولوجية ناشئة أطلق عليها اسم "إكس" على أن تحتفظ المنصة باسمها.
 
وتحدث ماسك عن نيته إطلاق تطبيق يحمل اسم "إكس" يمزج بين خدمات مختلفة مثل الرسائل والمدفوعات.
 
وأعلن هذا الأسبوع عزمه على إطلاق خدمة الرسائل المباشرة المشفّرة عبر تويتر، إضافة الى خدمة الاتصالات الصوتية وعبر الفيديو.
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