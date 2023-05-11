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660 مليون دولار خسائر منصة ديزني+ التشغيلية في 3 أشهر

11
MAY
2023
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أعلنت شركة والت ديزني تراجع خسائر البث بمقدار 400 مليون دولار عن الربع السابق من العام، ولكنها فقدت أيضا مشتركين، فيما جاءت الأرباح الفصلية بما يتماشى مع توقعات وول ستريت.
 
وتراجعت أسهم ديزني 4.4 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق في بورصة  وول ستريت.
 
وساعدت زيادة الأسعار وخفض نفقات التسويق في تحسين أداء وحدة البث التابعة لديزني من يناير إلى مارس. وأنهت الوحدة الربع متكبدة خسارة تشغيلية قدرها 659 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار في الربع السابق.
 
في الوقت نفسه، انخفض إجمالي عدد المشتركين في خدمة ديزني+ بواقع أربعة ملايين مشترك إلى 157.8 مليون.
 
وجاءت معظم خسائر المشتركين من منصة ديزني+ هوتستار (Disney+ Hotstar) في الهند بعد أن فقدت حقوق بث مباريات الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز. كما فقدت ديزني 300 ألف عميل في الولايات المتحدة وكندا، حيث رفعت الأسعار في ديسمبر الماضي.
 
وقال بول فيرنا المحلل لدى إنسايدر إنتليجنس إن المحللين توقعوا أن تضيف ديزني أكثر من مليون عميل في الربع الأول.
 
وبوجه عام، بلغت ربحية السهم المخفضة 93 سنتا، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين الذين استطلعت رفينيتيف آراءهم.
 
وبلغت إيرادات ديزني 21.82 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات المحللين البالغة 21.79 مليار دولار.
 
وظل الإقبال كبيرا على المتنزهات الترفيهية التابعة للشركة، وساعد النمو في منتجع ديزني في شنغهاي وديزني لاند باريس ومنتجع ديزني لاند في هونغ كونغ، على رفع الدخل التشغيلي للوحدة بنسبة 23 بالمئة عنه قبل عام إلى 2.2 مليار دولار.
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