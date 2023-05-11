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الطلب القوي على الوقود في أميركا يقود أسعار النفط للارتفاع

11
MAY
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بعد أن طغى تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلف البلد الأكثر إنتاجا واستهلاكا للنفط في العالم عن سداد ديونه.
 
وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل، مما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.
 
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
 
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون. كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء تراجع مخزونات نواتج التقطير.
 
وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.
 
في غضون ذلك، بدأت محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق.
 
وأثارت المواجهة مخاوف المستثمرين، إذ يزداد القلق في وول ستريت إزاء مخاطر تخلف غير مسبوق عن سداد الديون.
 
تحركات الأسواق
 
بحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 76.80 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 39 سنتا إلى 72.96 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
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