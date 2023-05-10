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أدنوك تعتزم طرح 15 بالمئة من أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات"

10
MAY
2023
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أعلنت "أدنوك"، الإماراتية، عن نيتها طرح حصة أقلية تمثل نسبة 15 بالمئة من أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" بي أل سي ("أدنوك للإمداد والخدمات")، الشركة العاملة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 
ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 16 مايو 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى، بحسب بيان رسمي، اطلع عليه موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية.
 
وتمتلك "أدنوك للامداد والخدمات"سجل حافل في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي وتحقيق التميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية.
 
فوفقاً للنتائج المالية غير المدققة، التي تعكس الاستحواذ على شركة "زاخر مارين إنترناشونال" في العام 2022، تٌقدر إيرادات الشركة بــ 8.4 مليار درهم (حوالي 2.3 مليار دولار)، فيما تُقدر الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2.2 مليار درهم ( 599.3 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما زادات إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20 بالمئة خلال الفترة من 2017 إلى 2022.
 
وتمتلك أدنوك للإمداد والخدمات" منصة للخدمات المتكاملة عالمية المستوى، وواحداً من أكبر أساطيل الشحن وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة، كما تعد الشركة ضمن أكبر ملاك ومشغلي المنصات ذاتية الرفع والحركة، وتدير قاعدة امداد متكاملة تعد ضمن الأكبر من نوعها في دولة الإمارات. وتوفر الشركة كذلك خدمات متكاملة في مجال الشحن واللوجستيات البحرية والخدمات الملاحية للعملاء حول العالم.
 
من جانبه، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": "يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة أدنوك للامداد والخدمات، مزود الخدمات اللوجستية والبحرية عالمية المستوى، وهي سادس شركة تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتميز بامتلاكها مكانة وقدرات كبيرة تؤهلها للارتقاء بالاداء وتعزيز وزيادة القيمة والاستفادة من خطة أدنوك الطموحة للنمو والتوسع والطلب العالمي المتزايد على إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الانبعاثات".
 
وأضاف: "سيساهم الطرح المخطط في ترسيخ مكانة الشركة ودورها المحوري في تحفيز نمو وتطور سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات بدور رئيسي في دفع جهود الحد من الانبعاثات في قطاع الشحن البحري والخدمات البحرية والملاحية في دولة الإمارات".
 
وبفضل امتلاكها لأسطول يعد الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة فضلاً عن قاعدة أصولها عالمية المستوى تساهم "أدنوك للخدمات والإمداد من خلال دورها في نقل منتجات الطاقة حول العالم في تعزيز مكانة الإمارات وإرثها البحري في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.
 
وإضافةً إلى علاقتها القوية مع مجموعة "أدنوك"، تقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 100 عميل عالمي في أكثر من 50 دولة من خلال أسطول يضم أكثر من 500 قطعة بحرية حديثة مزودة بتقنيات متطورة من بينها 245 سفينة تملكها الشركة . وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" شركة متخصصة في مجال الاستدامة في منظومة الخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات حيث تستهدف تقليل انبعاثات الكربون من كل عملية شحن بنسبة 40 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008.
 
من جانبه، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "تعد أدنوك للإمداد والخدمات مكوناً رئيساً في منظومة الطاقة في دولة الإمارات، حيث توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحيوية لإنتاج ونقل منتجات الطاقة إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة حلولاً تنافسية من حيث التكلفة ومستدامة لقطاع الخدمات اللوجستية والطاقة البحرية من خلال ثلاث قطاعات أعمال رئيسة تتمثل في الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية".
 
وأضاف: "يوفر الاكتتاب العام الذي تعتزم أدنوك للإمداد والخدمات تنفيذه فرصة مهمة لتسريع نمو الشركة، بما يدعم استراتيجية أدنوك الطموحة للنمو والتطور، ويساهم في تعزيز قدرات الشركة على توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها واستكشاف مناطق جغرافية وقطاعات أعمال جديدة. واستناداً إلى آفاق النمو المستقبلي الواعدة للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية، وقاعدة الأصول ذات المستوى العالمي، وفريق الإدارة المتمرس الذي تدعمه كوادر بشرية متخصصة، تمتلك أدنوك للإمداد والخدمات مكانة راسخة وقدرات جيدة للنمو والتطور والاستمرار في تحقيق أدائها المالي والتشغيلي القوي، مع التركيز على دعم وتعزيز أجندة الانتقال في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات لدولة الإمارات وأدنوك".
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