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الإسترليني قرب أعلى مستوياته في عام والدولار يستقر

9
MAY
2023
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استقر مؤشر الدولار الثلاثاء، مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي التي ستصدر الأربعاء، فيما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في عام وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
 
ولم تتأثر العملات كثيرا ببيانات أظهرت انكماشا حادا للواردات الصينية في أبريل على أساس سنوي مع نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في مارس.
 
وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار وخسر اليوان في التعاملات المحلية بنفس النسبة مسجلا 6.9218 يوان للدولار.
 
وقال مات سيمبسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس "ثارت شكوك حول قابلية استمرار تحقيق أرقام التجارة القوية للشهر الماضي، ويبدو أن الأمر كذلك حتى الآن".
 
وأضاف "يمكن أن يغذي ذلك المخاوف من تراجع النمو خصوصا بالنظر إلى ضعف مؤشر مديري المشتريات في أبريل".
 
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالصين الشهر الماضي انكماش نشاط الصناعات التحويلية على غير المتوقع في أبريل، وهي علامة أخرى على عدم استقرار التعافي الاقتصادي بالبلاد بعد وباء كوفيد.
 
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله الاثنين عند 0.6804 دولار.
 
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6340 دولار لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته في شهر البالغ 0.63585 دولار المسجل في الجلسة الماضية.
 
واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول الثلاثاء.
 
وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.
 
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي الخميس، ومن المتوقع أن يرفع البنك الفائدة إلى 4.5 بالمئة في إطار محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
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