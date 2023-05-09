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اتفاق على زيادة أجور الموظفين في إسبانيا لتعويض التضخم

9
MAY
2023
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أبرم في إسبانيا الاثنين اتفاق ينص على زيادة الأجور بنسبة 4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2024 و2025 للتعويض جزئيا عن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.
 
صادقت الاثنين نقابة "يو جي تي" ومنظمتي أصحاب العمل "سي إي أو إي" و"سيبمي" على "اتفاق التوظيف والتفاوض الجماعي"، حسب ما أعلنته المنظمات على مواقعها الإلكترونية.
 
ومن المنتظر أن يصادق على الاتفاق الثلاثاء الاتحاد النقابي الرئيسي الآخر "لجان العمال" (سي سي أو أو).
 
ينص الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 4 بالمئة عام 2023 تليها زيادتان متتاليتان بنسبة 3 بالمئة في عامي 2024 و2025. ومن المقرر صرف زيادة إضافية بنسبة 1 بالمئة إذا عاد التضخم مرة أخرى إلى مستويات عالية جدا، وفق ما قالت "يو جي تي" في بيانها.
 
بلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في أبريل على مدى عام واحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 10 بالمئة خلال الصيف.
 
لكن هذا الاتفاق الإطاري لن يؤدي إلى زيادة تلقائية وعامة في الأجور في البلاد، بل سيكون بمثابة أساس للتفاوض الجماعي في مختلف القطاعات.
 
وقالت "يو جي تي" في بيانها إن الاتفاق يمثل "نقطة انطلاق للسماح بتقاسم أكثر إنصافاً للثروة".
 
رحبت الحكومة اليسارية بهذا الاتفاق.
 
بمجرد الإعلان عن اتفاق من حيث المبدأ الجمعة، شكرت وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز "الشركاء الاجتماعيين على هذا الاتفاق الهام للغاية الهادف إلى حماية الأجور".
 
بدوره، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه "يوجد سلام اجتماعي في إسبانيا أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي لأن هناك حوارا اجتماعيا أعادته الحكومة" منذ عودة اليسار إلى السلطة عام 2018.
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