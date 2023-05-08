مؤشر "ستاندرد آند بورز" يمحو مكاسب عقد كامل.. هل تقترب الأسواق من كارثة؟

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تهدد عمليات البيع في أسهم البنوك الأميركية بدفعها إلى ما دون الحد الفني الذي قد يشير إلى أزمة في المستقبل لسوق الأسهم الأوسع.

فمع انهيار بنك "فيرست ريبابليك"، تفاقمت المخاوف بشأن ملاءة المقرضين الإقليميين، وتعرضت الأسهم المالية لضربات متتالية من المستثمرين، تاركين مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" المالي على وشك التراجع إلى ما دون ذروته في عام 2007. بعد الانهيار الائتماني لعام 2008، استغرق هذا المقياس أكثر من عقد لاستعادة الأرضية التي فقدها.

كان المؤشر المالي أعلى من أي مستوى في عام 2007 منذ يناير 2021. ولكن إذا انخفض هذا الحاجز الآن، فسيكون إشارة مشؤومة لسوق الأسهم الأوسع، وفقاً لما قاله مدير صندوق التحوط "Roppel Capital Management"، جيم روبل.

وأوضح، أنه يمكن أن يضع التراجع الأخير، مزيداً من الضغط على البنوك للحفاظ على رأس المال وتقليص الإقراض، مما يضيف عبئاً على الاقتصاد المعرض بالفعل لخطر الركود بعد الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال روبل: "لا يمكن أن يكون لديك سوق صاعدة إذا كانت أسهم البنوك تنخفض"، على الرغم من أنه من أكثر المستثمرين تفاؤلاً بسوق الأسهم على المدى الطويل، إلا أنه حالياً بات في الغالب ناقداً للسياسات.

أسبوع مروع

وساهمت المخاوف بشأن استقرار النظام المصرفي في أسبوع عاصف حيث راهن المستثمرون بقوة على الأسهم. في حين انتعشت أسعار الأسهم يوم الجمعة وسط تكهنات بأن البيع كان مبالغاً فيه، وظل العديد منها منخفضاً بشكل حاد، حيث انخفض سهم بنك "Western Alliance Bancorp" بنسبة 27% الأسبوع الماضي وتراجع "PacWest Bancorp" بنسبة 43%.

وهناك قلق مستمر في "وول ستريت" من أن الاضطرابات الحالية بين البنوك الإقليمية يمكن أن تغذي التشديد في الإقراض. ويراهن المتداولون على أن الخسائر قد تكون كبيرة لدرجة أنهم زادوا من رهاناتهم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي - الذي أشار للتو إلى أن رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي قد يكون الأخير - سيبدأ في تيسير السياسة النقدية في أقرب وقت في يوليو لتحفيز الاقتصاد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، قالت نانسي تنغلر، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة "Laffer Tengler Investments"، إنه من السابق لأوانه العودة إلى أسهم البنوك المنهارة. وبدلاً من ذلك، ركزت على قطاعات التكنولوجيا والتجزئة، التي قد تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أن شركتها أضافت أسهم شركة الخدمات المالية "PNC Financial Services Group" بعد أن حققت نمواً قوياً في الأرباح ونمو الودائع.

وقالت تنغلر: "ليس من الذكاء مطاردة بعض هذه الأسهم المصرفية الأخرى". "عليك أن تترك السكين المتساقط يقع، حتى لا يقطع يدك".

كان انتعاش سوق الأسهم يوم الجمعة مدعوماً بتقرير الوظائف الشهري الأقوى من المتوقع لشهر أبريل، والذي خفف من حدة المخاوف من حدوث ركود.

ومع ذلك، في حين أن الارتفاع بنسبة 1.9% في مؤشر "S&P" قضى على معظم انخفاض الأسبوع الماضي في المؤشر العام، فقد خسرت الأسهم المالية في المؤشر 2.7% خلال الجلسات الخمس.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في "أدفايزرز أسيت مانجمنت"، سكوت كولير، إن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يجب أن ينخفض إلى 3600 كنقطة أو أقل حتى يصبح أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم، حيث تظل التقييمات باهظة الثمن.

وحذر كولير من أن "علينا أن نرى أن الماليين يقودون الطريق لسوق الأسهم ليكون في اتجاه صعودي مستدام - ولكن هذا ليس ما يحدث".