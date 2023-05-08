النفط يستقر مع بدء انحسار المخاوف من الركود

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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين حيث بدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

أدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي، ودفعت خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 7.1 بالمئة رغم الانتعاشة الكبيرة أمس الجمعة والتي شهدت ارتفاع كل خام 4 بالمئة.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل وضعف الدولار وترقب المتعاملين للاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها المعروفين معا باسم أوبك+ في يونيو القادم.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو سنت واحد إلى 75.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بنحو سنت واحد إلى 71.35 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات بيع في وقت مبكر من الأسبوع".

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة الأربعاء تقريرا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما سيحدد الموقف تجاه معدلات الفائدة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيوقف رفع الفائدة بصفة مؤقتة.