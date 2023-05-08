رئيس المركزي الهولندي: رفع المركزي الأوروبي الفائدة بدأ يؤثر

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قال كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي، الأحد، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها، لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم.

وكنوت هو عضو أيضا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وفي اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخفف فيها المركزي الأوروبي وتيرة رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.

وجاءت الخطوة تأتي مماثلة لما قام به الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، والذي زاد الفائدة بمقادر 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم إلى نطاق 5 إلى 5.25 بالمئة.

وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية، مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، إلا أنه لم يذكر ضرورة الحاجة إلى تطبيق زيادات أخرى.

المركزي أوضح في بيانه أن توقعات التضخم "لا تزال مرتفعة ولوقت طويل جدًا".

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية "لا تزال قوية".