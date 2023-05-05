"تويوتا" تطلق مركبة "أوربان كروزر" 2023 الجديدة في الشرق الأوسط

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• تأتي المركبة الجديدة بمزيجٍ فريدٍ من التصميم الراقي والراحة التامة والمزايا العملية

• تصميمها الخارجي الجريء والمتطور يتكامل مع المقصورة الفسيحة لأقصى قدر من الراحة والرفاهية

• نظام الدفع Neo Drive المزود حصرياً في هذه المركبة يوفر أداءً عالياً

• تتكامل المركبة الجديدة بمجموعة شاملة من مزايا السلامة لتوفير أكبر قدر من راحة البال للسائق والركاب

سعياً منها الى إعادة تأكيد رؤيتها المتمثلة في "منح حرية التنقل للجميع"، أطلقت شركة تويوتا مركبتها الرياضية المدمجة المتعددة الاستخدامات "أوربان كروزر" 2023 في منطقة الشرق الأوسط، والتي صُمِّمت لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء المميزين، إذ تجمع بين كلٍّ من الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والمظهر الخارجي القوي المتطور، والمساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة.

صُمِّمت مركبة تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة بشكل يحاكي مركبات الـ "كروس-أوفر" المتعددة الاستخدامات، إذ وضعت الشركة في عين الاعتبار عند تطويرها الأذواق المختلفة والاحتياجات المتطورة للعملاء من جميع أنحاء العالم. وتمتاز المركبة ذات الخمسة مقاعد بالأناقة والرقي، كما تتسم بمقصورة داخلية رحبة مع مساحة فسيحة لكل من الركاب والأمتعة. وتضمن المركبة الجديدة رحلة مريحة وآمنة تتناسب مع أنماط الحياة المعاصرة، سواءً كانت الرحلة تضم شخصاً بمفرده أم كان برفقة مجموعة من الركاب.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يُمثل إطلاق تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وصول مركبة مميزة أخرى تتمتع بالعديد من المزايا المتقدمة التي تتناسب مع توقعات عملائنا. كما ستعمل هذه المركبة العملية على تأكيد قدرتها على توفير تجارب القيادة الفريدة، بالإضافة إلى ضمان الأداء الديناميكي والكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود، وذلك بفضل نظام الدفع Neo Drive الجديد كلياً. ويمثل هذا النظام الصديق للبيئة خطوة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني وإيجاد سبل جديدة تمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء. لذلك، أود أن أجدد امتناني لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط، إذ يمثّل دعمهم المستمر حافزاً قوياً لنا لمواصلة رحلتنا نحو تطوير أفضل المركبات على الإطلاق".

ويعود الفضل في سلاسة تسارع مركبة تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة وأدائها الديناميكي على الطرقات إلى نظام الدفع Neo Drive الجديد كلياً الذي يُعد الأول من نوعه في مجموعة مركبات تويوتا. ويتكون هذا النظام من محرك بنزين سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ومولد تشغيل متكامل يعمل كمولد كهربائي ومحرك كهربائي معاً. وعلاوةً على بطارية الـ "ليثيوم-أيون" القابلة لإعادة الشحن، يوفر نظام الدفع Neo Drive قوة 101 حصان وعزم دوران 135 نيوتن-متر. كما يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات يوفر أداءً قوياً عند الانطلاق بسرعات منخفضة

ومما يميّز مركبة تويوتا "أوربان كروزر" 2023 هيكلها الصلب ونظام التعليق المتميز لديها، إلى جانب قدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 5.4 متر، مما يكسبها مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتفرد المركبة الجديدة بنظام دعامات "ماكفرسون" الأمامية الذي يوفر قيادة سلسة وآمنة مع ديناميكيات القيادة التفاعلية المباشرة. وفي الوقت نفسه، جُهِّز الجزء الخلفي منها بنظام تعليق يمنح المركبة ثباتاً أكبر حتى في حالة الانطلاق بسرعات عالية أو عند المنعطفات الحادة.

أما التصميم الخارجي الأنيق لمركبة تويوتا "أوربان كروزر" 2023، فيتميز بشبك علوي من الأكريليك الكريستالي الفريد، مع زخارف مميزة من الكروم. ويأتي نظام الإضاءة النهارية DRL ليضفي مظهراً حديثاً ومميزاً من خلال شريط جانبي عريض يمر على جانبَيْ شعار تويوتا. أما الشبك السفلي العريض المتعرج، فيضفي على المركبة شعوراً بالمتانة. ويمتد على جانبَيْها من الأمام إلى الخلف خط متميز يُعبِّر عن الطول والانطباع الذي تُكمِّله العجلات ذات السبائك المعدنية بمقاس 17 بوصة. ومن الخلف، فتربط الزينة المطلية بالكروم بين المصباحين المدمجين، مما يعطي المركبة صورة جمالية متكاملة.

أما المقصورة الداخلية الفسيحة لمركبة تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة، فصُمِّمت لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية. هذا، ويُعزِّز مجال الرؤية المتميز في المركبة تجربة السائق والركاب بشكل كبير، فيما تتمتع لوحة العدادات العريضة بلمسات أنيقة تُبرَز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة. كما تضم لوحة العدادات شاشة لعرض مجموعة من المعلومات مقاسها 4.2 بوصات، بالإضافة إلى عجلة القيادة القابلة للتعديل والإمالة، والمزودة بأزرار للتحكم في تشغيل المركبة وأنظمة الصوت. ويوفر كل ذلك تجربة قيادة سلسة وممتعة في أي مكان.

وتشمل الميزات الأخرى في المقصورة الداخلية لمركبة تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة شاشة الوسائط مقاس 7 ، والمزودة بنظامي "أبل كاربلاي" و"أندرويد أوتو"،. كما تتوفر في المقصورة الداخلية ثلاثة منافذ "يو أس بي"، ونظام صوتي بأربع مكبرات للصوت، ونظام تكييف أتوماتيكي قوي مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى مقاعد خلفية متحركة قابلة للطي بنسبة 60/40.

هذا، وتتميز مركبة تويوتا "أوربان كروزر" الجديدة بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، تضم ست وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ومستشعرات خلفية لركن المركبة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.

ولإضفاء مستوى جديد من الجاذبية إلى المظهر المميز لمركبة تويوتا "أوربان كروزر" 2023، هناك مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية، بما في ذلك اللون الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي المعدني، والأحمر اللؤلؤي، والأسود اللؤلؤي، والبني، والأزرق. كما تأتي المركبة بعجلات ذات السبائك المعدنية مقاس 17 بوصة لإضفاء مظهر أكثر أناقة.