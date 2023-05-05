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لأول مرة في 2023.. المركزي الأوروبي يخفف وتيرة رفع الفائدة

5
MAY
2023
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في أول تخفيف لوتيرة زيادة الفائدة منذ ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.
 
وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر.
 
الخطوة تأتي مماثلة لما قام به الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، والذي زاد الفائدة بمقادر 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم إلى نطاق 5 إلى 5.25 بالمئة.
 
وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية، مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو، إلا أنه لم يذكر ضرورة الحاجة إلى تطبيق زيادات أخرى.
 
المركزي أوضح في بيانه أن توقعات التضخم "لا تزال مرتفعة ولوقت طويل جدًا".
 
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية "لا تزال قوية".
 
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الثلاثاء، أن التضخم بدول منطقة اليورو العشرين قد ارتفع إلى 7 بالمئة في أبريل من 6.9 بالمئة في مارس، وهي أول زيادة للتضخم في نحو 6 أشهر.
 
إلا أن تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بشكل قد تراجع بشكل طفيف إلى 5.6 بالمئة في شهر أبريل، مقابل 5.7 بالمئة في مارس، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ 10 أشهر.
 
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في توقعات سابقة الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في المنطقة لن يقترب من الهدف حتى عام 2025.
 
وتباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير عن مستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
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