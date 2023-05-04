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رويترز: جيه بي مورغان سيقوم بمدفوعات صادرات حبوب روسية أخرى

4
MAY
2023
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قال مصدران إن بنك "جيه.بي مورغان"، تشيس اند كو الأميركي قد يتولى القيام بعدد 40 عملية أخرى من مدفوعات صادرات الحبوب الروسية مع سعي الأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وهددت موسكو بالانسحاب منه في 18 مايو.
 
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن "جيه.بي مورغان" قد تعاملت مع أول دفعة من مدفوعات البنك الزراعي الروسي، الذي فصله الاتحاد الأوروبي عن نظام سويفت العالمي للمعاملات المالية في يونيو بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.
 
وتعد إعادة ربط البنك بنظام سويفت أحد المطالب الرئيسية لروسيا في المفاوضات على مستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي.
 
وأشارت روسيا إلى أنه ما لم تُلب قائمة من مطالبها لإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو.
 
وتقول الأمم المتحدة إن الاتفاق يساعد في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا.
 
ومن المتوقع أن تنعقد المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة بشأن الاتفاق في موسكو يوم الجمعة.
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