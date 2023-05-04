تلميح الفيدرالي بوقف رفع الفائدة يزيد من بريق الذهب

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اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق الخميس بعدما رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2063.20 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأونصة بلغها في 2020.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس بما يتفق مع توقعات الأسواق، لكن بيان السياسة النقدية حذف عبارة كانت موجودة في البيان السابق تشير إلى أن "اللجنة تتوقع أن بعض التشديد الإضافي للسياسة قد يكون مناسبًا للوصول لمستهدف التضخم البالغ 2%".

وذكر البنك: "ستقوم لجنة السوق المفتوحة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب، وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.72 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.29 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1433.75 دولار للأونصة.