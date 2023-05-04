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هكذا تحركت بنوك مركزية خليجية بعد رفع الفيدرالي للفائدة

4
MAY
2023
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رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.9 بالمئة إلى 5.15 بالمئة، وذلك اعتباراً من الخميس.
 
ويأتي هذا القرار إثر إعلان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق من 5 إلى 5.25 بالمئة.
 
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
 
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
 
وفي السعودية، قرر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة.
 
كما قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة، وذلك "اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
 
ومن جهة أخرى، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 بالمئة إلى 6 بالمئة.
 
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50 بالمئة إلى 5.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50 بالمئة إلى 6.75 بالمئة.
 
كما تم رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75 بالمئة إلى 7 بالمئة.
 
وأوضح مصرف البحرين المركزي أنه "يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".
 
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي، الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخميس.
 
وقررت اللجنة رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.50 بالمئة، كما رفعت سعر فائدة الإقراض بنفس المقدار إلى 6 بالمئة.
 
ورفع المركزي القطري سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75 بالمئة.
 
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