"HSBC" يضاعف أرباحه 3 مرات بالربع الأول من 2023

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تمكن بنك "إتش إس بي سي" من مضاعفة أرباحة ثلاث مرات في الربع الأول من العام الجاري، لتأتي متجاوزة التوقعات، حيث عزز ارتفاع أسعار الفائدة دخل البنك وساعده على دفع أول توزيعات أرباح ربع سنوية منذ عام 2019.

وأعلن البنك عن تحقيقه ارتفاعا في الأرباح قبل الضرائب في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 207.1 بالمئة إلى 12.9 مليار دولار، من 4.2 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. متوقعا أرباحا كبيرة لبقية العام.

وارتفعت إيرادات البنك البريطاني بنسبة 64 بالمئة إلى 20.2 مليار دولار، إضافة إلى إعلان البنك عن توقعات كبيرة لأرباح بقية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك نويل كوين في بيان "يقدّم أداؤنا القوي في الربع الأول من العام دليلا آخر على أن استراتيجيتنا فعالة".

كما أعلن البنك اعتزامه إعادة شراء كمية من أسهمه بقيمة ملياري دولار، في إطار خطته لإعادة الأموال للمساهمين بعد تحقيق نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وسيستأنف البنك صرف التوزيعات النقدية ربع السنوية لأول مرة منذ 2019 والتي تبلغ 10 سنتات للسهم، لتسريع وتيرة صرف العائد على رأس المال، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا متزيدة من جانب أحد أكبر المساهمين لزيادة الربحية.

ويتزايد الضغط على "إتش إس بي سي" منذ دعا أكبر مساهم فيه وهو شركة التأمين الصينية "بينغ أن" إلى تفكيك أعماله كجزء من "إعادة الهيكلة الاستراتيجية" لرفع قيمة الأسهم.

وحض البنك مساهميه على التصويت ضد الاقتراح في اجتماعه العام السنوي في برمنغهام المقرر في الخامس من مايو.

واستحوذ "إتش إس بي سي" على الفرع البريطاني للمصرف الأميركي "سيليكون فالي بنك" مقابل مبلغ رمزي مقداره 1.2 دولار في صفقة إنقاذ في مارس.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك حينها إن عملية الاستحواذ تتناسب مع خطط النمو الشاملة للمصرف.