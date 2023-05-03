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هدوء في تداولات المعدن الأصفر والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

3
MAY
2023
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بقيت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
 
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2016.29 دولار الأونصة بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2026.10 دولار.
 
ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات واسعة بأن يرفعها 25 نقطة أساس، فمؤشر CME FedWatch أظهر بلوغ توقعات الأسواق بأن يرفع الفيدرالي معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس 86.7 بالمئة، مقابل 13.3 بالمئة يتوقعون إبقاءها على ثبات.
 
وينصب تركيز المستثمرين اليوم على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.
 
وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
 
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.25 بالمئة إلى 101.70 نقطة، وهو ما يزيد من جاذبية المعدن المقوم بالدولار ويجعله أرخص.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
 
- تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.33 دولار للأونصة.
 
- تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1061.53 دولار.
 
- ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1434.62 دولار.
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