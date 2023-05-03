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النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

3
MAY
2023
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استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد هبوطها بنحو خمسة في المئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
 
وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.
 
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.
 
وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.
 
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.22 بالمئة إلى 101.73 نقطة.
 
وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع تراجعا غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل.
 
تحركات الأسعار
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 75.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام نايمكس 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.56 دولار للبرميل.
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