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النفط يرتفع بعد خسائر بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية

27
APRIL
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.
 
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل.
 
وتراجعت حصة أوبك من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022-2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمنا، بينما تكثف الصين أيضا مشترياتها من خام الأورال الروسي.
 
وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
 
تقلبات أسعار النفط ازدادت في الآونة الأخيرة.. ما السبب؟
تحركات الأسواق
 
بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.06 دولار للبرميل، بارتفاع 37 سنتا، أو 0.48 بالمئة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.45 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
 
يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة الأربعاء لتواصل تكبد خسائر حادة من الجلسة السابقة، وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.
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