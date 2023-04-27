70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر.. بزيادة 3 بالمئة

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قالت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، إنها حققت أرباحا صافية قدرها 15 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023 وبشكل تجاوز التوقعات، في إشارة إلى أن محرك البحث العملاق يستعيد مكانته.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن أن صافي الربح قد تراجعت بنحو 8.4 بالمئة لتصل إلى 15.051 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 16.43 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 1.17 دولار مقابل 1.23 دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات بلغت 1.07 دولار.

وبلغت الإيرادات الفصلية لغوغل نحو 70 مليار دولار بزيادة نسبتها 3 بالمئة على أساس سنوي، وأفضل بمليار دولار مما توقعه السوق.

وبلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بموقع "يوتيوب" نحو 6.7 مليار دولار، من 6.9 مليار دولار قبل عام.

بينما ارتفعت إيرادات "غوغل كلاود" إلى 7.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، من 5.8 مليار دولار قبل عام، لتتحول الوحدة للربحية للمرة الأولى على الإطلاق بدخل تشغيلي بلغ 191 مليون دولار.

يذكر أن غوغل كانت قد أعلنت أنها ستسرح 12 ألف موظف أو ستة في المئة من قوتها العاملة في نفس فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2023.