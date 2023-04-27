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مع ترك احتمال للعودة.. "مرسيدس" تغادر روسيا

27
APRIL
2023
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قالت مجموعة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، الأربعاء، إنها أكملت خروجها من السوق الروسية ببيع أسهمها في الشركات الروسية التابعة لها لمستثمر محلي، وهو شركة "أفتودوم"، لكن مع خيار إعادة الشراء لإبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال عودتها.
 
وكانت مرسيدس بنز قد وافقت العام الماضي على بيع الأسهم لشركة أفتودوم الروسية للسيارات لكنها كانت تنتظر موافقة الحكومة اللازمة على صفقات خروج الشركات الغربية التابعة لما يسمى بالدول غير الصديقة التي تفرض عقوبات على موسكو من البلاد.
 
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله في وقت سابق، الأربعاء، إن الشركة أمامها ست سنوات لممارسة خيار إعادة شراء أسهمها بسعر السوق.
 
وأكدت مرسيدس بنز أنها وافقت على خيار إعادة شراء محدود زمنيا لكنها لم تكشف عن الإطار الزمني.
 
وقالت أفتودوم أمس الثلاثاء إنها أتمت صفقة لشراء أصول شركة مرسيدس في روسيا بما في ذلك مصنع في منطقة موسكو بقدرة إنتاج تبلغ 20 ألف سيارة سنويا وإنها ستكشف النقاب قريبا عن خططها لاستئناف الإنتاج.
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