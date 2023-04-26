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أكبر مصدري الملابس في العالم.. هيمنة واضحة لآسيا

26
APRIL
2023
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تعد الصين أكبر مصدر للملابس في العالم، بعد أن بلغت قيمة صادراتها 176 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية.
 
وحدها، شكلت البلاد ثلث الصادرات العالمية في ذلك العام. يأتي بعد ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادراته 151 مليار دولار. وشكلت الكتلة 28.1% من الصادرات العالمية للملابس.
 
عند النظر إلى الأرقام على أساس كل بلد على حدة، فإن بنغلاديش هي المصدر الرئيسي الثاني في العالم، بعد أن باعت بما قيمته 34 مليار دولار من الملابس في الخارج في ذلك العام، وهو ما يعادل ما يزيد قليلاً عن 6% من الصادرات.
 
وتأتي الغالبية العظمى من صادرات الملابس من آسيا، إذ كانت فيتنام ثالث أكبر مصدّر (5.8% من الصادرات العالمية)، تليها تركيا (3.5%)، والهند (3%)، وماليزيا (2.7%).
 
وتعد بنغلاديش واحدة من البلدان المدرجة في القائمة التي سجلت أسرع وتيرة نمو خلال العقد الماضي، حيث زادت صادراتها بنسبة 8% بين عامي 2010 و2021. كما تتميز فيتنام وماليزيا أيضاً بمعدل نمو سريع، مع نمو صادراتهما بمقدار 11 و13% في ذلك الوقت، على التوالي.
 
على الجانب الآخر، فإن الاتحاد الأوروبي يأتي في صدارة القائمة من حيث واردات الملابس بقيمة 195 مليار دولار(34.1% من الواردات العالمية) في عام 2021، يليه الولايات المتحدة بـ 106 مليار دولار (18.5% من الواردات).
 
بينما تأتي اليابان في المركز الثالث ولكن مع فجوة كبيرة، إذ تقدر قيمة وارداتها من الملابس بـ 27 مليار دولار (4.6%) والمملكة المتحدة بـ 23 مليار دولار (4%). على الرغم من أن الصين هي القوة الصناعية العظمى في العالم، إلا أنها لا تزال تنفق 12 مليار دولار على استيراد الملابس في عام 2021.
 
يرجع السبب الرئيسي وراء شراء الكثير من الملابس من البلدان المدرجة في هذه القائمة إلى قيام الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج من أجل الحصول على أسعار منخفضة بسبب انخفاض الأجور.
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