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توقعات بهبوط احتياطيات المركزي التركي بـ 5 مليارات دولار

26
APRIL
2023
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قال مصرفيون الثلاثاء إن من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار إلى نحو 116 مليار دولار الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب الانتخابات المقررة في مايو.
 
ووفقا لحسابات خمسة مصرفيين، والتي تعتمد على بيانات للبنك المركزي والقطاع، فإن انخفاض إجمالي الاحتياطيات تراوح بين 4.8 و6.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، بمتوسط توقعات 5.4 مليار دولار تقريبا.
 
وبحسب وكالة "رويترز"، قال المصرفيون إن الطلب على النقد الأجنبي ارتفع بوضوح في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو ويواجه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر التحديات السياسية خلال عقدين قضاهما في السلطة.
 
وانخفض سعر صرف الليرة التركية بنحو 3.1 بالمئة مقابل الدولار منذ الزلازل المدمرة التي وقعت في أوائل فبراير. وتراجعت قليلا إلى 19.4125 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.
 
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الاحتياطيات، وهو مجموع احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، تراجع إلى 121.5 مليار دولار بحلول 14 أبريل مقابل 129.63 مليار دولار في الثالث من فبراير.
 
ومن المتوقع أيضا انخفاض صافي الاحتياطيات، لكن ليس بحجم الانخفاض في إجمالي الاحتياطيات، وفقا للحسابات.
 
وسيصدر البنك المركزي يوم الخميس عند الساعة 1130 بتوقيت غرينتش البيانات الرسمية للاحتياطيات خلال الأسبوع الماضي.
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