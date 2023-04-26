بريطانيا.. زيادة قياسية في توزيع "طرود الطعام"

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قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا، إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد في عام حتى مارس، إذ يعاني عدد متزايد من السكان بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت "ذا تراسل تراست" التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال.

وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمئة على أساس سنوي.

وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين لديهم عمل، لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم، الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في مارس، لكن أسعارالأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1 بالمئة في مارس مقارنة بمستواها قبل عام، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس 1977.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3 بالمئة في أبريل.

وذكرت شبكة "ذا تراسل تراست" أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس، تجاوز ضعف الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل 5 أعوام.