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تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية تدعم أسعار النفط

26
APRIL
2023
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قادت بيانات مخزونات الخام الأميركية الصادرة عن معهد البترول أسواق النفط إلى الارتفاع في التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام.
 
وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل، وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام حوالي 1.5 مليون برميل.
 
وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.
 
تحرك الأسعار
 
ارتفع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.32 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
 
وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.
 
وأعلن بنك فيرست ريبابليك الأميركي يوم الاثنين تراجع ودائعه بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما أثار مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية.
 
وأبدى المستثمرون القلق من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
 
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأميركي يومي الثاني والثالث من مايو.
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