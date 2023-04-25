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الذهب يستفيد من ضعف الدولار وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

25
APRIL
2023
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ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.
 
وأظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أمس الاثنين انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها المركزي الأميركي.
 
ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
 
وتظهر خدمة فيدووتش من سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 90.5 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو.
 
التغير في الأسعار
 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.
 
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.22 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1536.56 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".
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