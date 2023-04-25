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أرباح بنك UBS تهوي بـ 52 بالمئة في الربع الأول

25
APRIL
2023
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أعلن UBS، أكبر بنك في سويسرا أن صافي أرباحه قد هبطت بأكثر من النصف في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن خصص مبلغًا إضافيًا قدره 665 مليون دولار لتغطية خسائر الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي لعبت دورًا مركزيًا في الأزمة المالية العالمية.
 
وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين مليار دولار بانخفاض نسبته 52 بالمئة على أساس سنوي، مقابل التوقعات عند 1.7 مليار دولار وفقًا لرفينيتيف.
 
وتراجعت إيرادات بنك يو بي إس بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 8.75 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارسة الماضي، مقابل 9.38 مليار دولار كان قد سجلها خلال نفس الفترة قبل عام.
 
قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي في بيان: "يُظهر أدائنا الأساسي القوي والتدفقات القوية للداخل هذا الربع أننا ما زلنا مصدر استقرار لعملائنا خلال فترات عدم اليقين الكبيرة".
 
وذكر أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم عن تدفقات داخلية (ودائع عملاء) بقيمة 42 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
 
وتلقى قسم إدارة الثروات 28 مليار دولار من الأموال الجديدة الصافية، منها 7 مليارات دولار في الأيام العشرة الأخيرة من شهر مارس وذلك بعد إعلانه عن صفقة الاستحواذ على كريدي سويس.
 
في تقريره السنوي العام الماضي، وصف UBS كيف كان متعهدًا للاكتتاب في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة في السنوات الخمس حتى عام 2007.
 
في نوفمبر 2018، بدأت السلطات الأميركية إجراءات قانونية ضد البنك السويسري، والتي طالبت بفرض عقوبات بسبب تورطه في عشرات من هذه الصفقات.
 
وكان بنك كريدي سويس قد كشف الاثنين، عن خروج نحو 69 مليار دولار من حساباته خلال الربع الأول من العام الحالي.
 
وسجل كريدي سويس صافي سحوبات بلغ 47.1 مليار فرنك من وحدة إدارة الأصول الرئيسية لديه خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن هناك 1.3 مليار فرنك متعلقة بانخفاض قيمة الأصول في هذا القطاع.
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