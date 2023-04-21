النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 6 بالمئة

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هبطت أسعار النفط بشكل طفيف في جلسة الجمعة مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أميركية وزيادة مخزونات الوقود الأميركية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

وزاد عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة متواضعة الأسبوع الماضي في إشارة إلى ضعف تدريجي بسوق العمل بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات على مدى عام.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع بفعل طلب مخيب للتوقعات.

وانخفض الطلب الضمني على البنزين 3.9 بالمئة عن مستوياته قبل عام إلى 8.5 مليون برميل يوميا. وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل، لكن محللين قالوا إن التراجع قد يكون قصير الأجل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير الأربعاء إن مخزونات البنزين قفزت الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع بمقدار 1.3 مليون برميل لتبلغ 223.5 مليون برميل.

وقال بوب ياوجر المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو "في نهاية المطاف، أحد الأسباب الكبيرة لهذا الانخفاض هو الخوف من الركود".

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.03 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 5 سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 77.31 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وتراجع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس أمس الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة.