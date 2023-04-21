living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسهم "تسلا".. هبوط حاد يتجاوز 11 بالمئة بعد نتائج ضعيفة

21
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجع سهم شركة "تسلا" بنحو 11 بالمئة خلال تداولات الخميس، وذلك عقب نتائج فصلية ضعيفة للشركة الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
 
وانخفضت الأرباح الصافية للشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 24 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت الأرباح الصافية للشركة 2.51 مليار دولار.
 
كما بلغت ربحية سهم تسلا 73 سنتًا، أي أقل بنحو 23 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
 
ويعتبر التراجع في سهم تسلا، والذي لامست نسبته 11 بالمئة هبوطا، ليصل سعر السهم إلى 161.67 دولار، هو التراجع الأكبر للسهم خلال العام الجاري.
 
وكانت الشركة الشهيرة قد أعلنت عن تخفيض قيمة طرازات سياراتها 6 مرات في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، حيث خفضت قيمة طرازها "موديل 3" بنسبة 11 بالمئة، كما خفضت قيمة "موديل واي" بنسبة 20 بالمئة.
 
وقال محللون من "أوبنهايمر" إن شركة تسلا قد تستفيد بمرور الوقت من التخفيضات المعلنة على أسعار سياراتها، وذلك عن طريق زيادة حصتها السوقية، إلا أن الضغوط على أداء الشركة سيظل مصدر قلق للمستثمرين على المدى القريب.
 
ولا تزال أسهم تسلا مرتفعة عن الأداء السيء الذي شهدته خلال العام الماضي.
 
ومنذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأربعاء، كانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 47 بالمئة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   