أسعار المنتجين الألمان ترتفع بأقل من المتوقع في مارس

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أفادت بيانات صادرة الخميس بأن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بأقل من المتوقع في مارس.

وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 9.8 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمئة في مارس، مقارنة بالشهر الذي قبله. وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى هبوط نسبتها 0.5 بالمئة على أساس شهري.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم السنوي" في ألمانيا قد تباطأ إلى 7.4 بالمئة في مارس، مقارنةً مع 8.7 بالمئة في فبراير الماضي وهو أدنى مستوى منذ 7 أشهر.

وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 7.4 بالمئة، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وكان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، قد توقع أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى سبعة بالمئة وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.