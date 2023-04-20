living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد انهيار سيليكون فالي.. الإقراض في أميركا يتباطأ في مارس

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأربعاء أنّ الإقراض تباطأ في أنحاء عدة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة في خضمّ اضطرابات يواجهها القطاع المالي أطلق شرارتها انهيار مصرف "سيليكون فالي".
 
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية أنّ "حجم الإقراض والطلب على القروض عامة تراجع في كلّ أنواع قروض المستهلكين والشركات".
 
وأضاف أنّ "مقاطعات عدّة أشارت إلى تشديد مصارف عدة معايير الإقراض وسط حال متزايدة من عدم اليقين ومخاوف بشأن السيولة".
 
وبحسب التقرير فإنّ الأوضاع في القطاع المالي في نيويورك "تدهورت بشكل حادّ تزامناً مع الضغوط الأخيرة التي تعرّض لها القطاع المصرفي".
 
وأدّى انهيار "سيليكون فالي بنك" في العاشر من مارس بعدما سحب كثر من المودعين أموالهم على إثر رفع معدّلات الفائدة الذي تسبّب بارتفاع كلفة القروض، فضلاً عن صعوبات واجهها قطاع التكنولوجيا نفسه، إلى سلسلة تداعيات في أسواق المال تخطّت الولايات المتحدة إلى أوروبا.
 
وإلى "سيليكون فالي"، انهار "سيغنتشر بنك"، وكذلك واجه القطاع المصرفي السويسري أزمة بعدما أصبح "كريدي سويس" أبرز ضحايا الأزمة في أوروبا، وهو ما دفع السلطات السويسرية إلى إقناع منافسه "يو بي اس" بالاستحواذ عليه مقابل ضمانات.
 
وسارعت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتّخاذ تدابير لكبح عمليات سحب الودائع بعد شكوك سادت حول متانة القطاع.
 
وبعد مرور شهر، يبدو أنّ هذه التدابير أثمرت، فقد تضاءلت كثيراً التقلّبات مقارنة بما كانت عليه في أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك"، وفق مؤشر "فيكس" للتقلّبات.
 
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ النمو المرتفع على صعيد التوظيف والذي سجّل في الأشهر الأخيرة بدأ يميل للاعتدال، وقد أفادت فروع الاحتياطي الفيدرالي في المقاطعات بتباطؤ النمو، فيما الأجور بقيت مرتفعة.
 
وارتفعت الأسعار بشكل معتدل، وفق الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار على الرغم من ذلك إلى أنّ "معدّل ارتفاع الأسعار يبدو أنّه يتباطأ".
 
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، على الرّغم من حملة كبرى لتشديد السياسة النقدية التي رفعت أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   