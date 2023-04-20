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النفط يهبط 2 بالمئة مع صعود الدولار بفعل رفع محتمل للفائدة

20
APRIL
2023
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تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين على الرغم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأميركية، إذ صعد الدولار وسط مخاوف من زيادة في أسعار الفائدة تلوح في الأفق من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تحد من الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستهلكة في العالم.
 
ويمكن أن يضر ارتفاع الدولار بالطلب العالمي على النفط، إذ يجعله أكثر تكلفة في بلدان أخرى.
 
كما أصيب المستثمرون بحالة من الإحباط بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والبيانات الاقتصادية المتقلبة من الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
 
تحركات الأسعار
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.65 دولار بما يعادل اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.12 دولار للبرميل.
 
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.70 دولار أو 2.1 بالمئة لينهي الجلسة عند 79.16 دولار، في حين تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، والذي سيصبح عقد أقرب استحقاقا بالنسبة للولايات المتحدة في نهاية جلسة غد الخميس، 2.1 بالمئة أيضا ليغلق عند 79.24 دولار.
 
وهذه أدنى مستويات عند الإغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ 31 مارس ، مما أتى على معظم المكاسب التي تحققت منذ الخفض المفاجئ لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون في إطار مجموعة أوبك+ في الثاني من أبريل.
 
وقال محللون في شركة استشارات الطاقة "ريتربوش آند أسوسيتس" في مذكرة للعملاء "تسجل مؤشرات النفط الخام مستويات منخفضة على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي، والذي بدوره يؤثر على الأصول مرتفعة المخاطر بعد بعض بيانات التضخم المقلقة من أوروبا".
 
وقالت المذكرة "ما زلنا نعتقد أن السوق شديدة التركيز على جانب العرض في معادلة النفط العالمية بعد تخفيضات إنتاج أوبك، وأن الطلب العالمي على النفط أضعف بكثير مما هو متوقع على نطاق واسع".
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 4.6 مليون برميل، وهو تراجع أكبر من المتوقع، وذلك مع زيادة استهلاك المصافي والصادرات، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب طلب مخيب للآمال.
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