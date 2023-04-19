232 مليون مشترك...“نتفليكس”: اشتراكاتنا الجديدة المدعومة بالإعلانات تسير بشكل جيد

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أعلنت منصة البثّ التدفّقي الأميركية “نتفليكس”، أمس الثلاثاء أنّ عدد مشتركيها بلغ 232,5 مليوناً في الربع الأول من العام وأنّ اشتراكاتها الجديدة المدعومة بالإعلانات تسير بشكل جيد.

وأفادت الشبكة الرائدة في مجالها بتسجيل أرباح في الربع الأول بلغت 1,3 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات، لكنّها أعلنت أنها أرجأت حملة واسعة النطاق لمنع تشارك كلمات المرور “لتحسين تجربة المشتركين”.

وأعلنت “نتفليكس” أنّها تعتزم إتاحة خيارات مدفوعة لتشارك كلمات المرور خلال الربع الحالي.

ويعني ذلك إرجاء أرباح بعض الاشتراكات والإيرادات الناجمة عن الخطوة، بحسب بيان وزّعته الشركة على مساهميها.

وأعربت “نتفليكس” عن اعتقادها بأنّ الخطوة “ستفضي إلى نتائج أفضل لمشتركينا وشركتنا”.

وطرحت “نتفليكس” أخيراً اشتراكات جديدة مدعومة بالإعلانات، وقالت إن التفاعل مع الخطوة فاق التوقعات الأولية، مشيرة إلى أنّ “قلة قليلة” من المشتركين تخلّوا عن اشتراكاتهم للتحوّل إلى هذا النوع من الاشتراكات.

إلى ذلك، أعلنت “نتفليكس” أنّها ستوقف بحلول نهاية العام خدمة تأجير أقراص الفيديو الرقمية عبر البريد التي أطلقتها قبل 25 عاماً.

توقّعت شركة دراسة السوق “إنسايدر إنتيليغنس” أن تحقق “نتفليكس” هذا العام 770 مليون دولار من عائدات إعلانات هذه الاشتراكات، مرجحة أن يتخطى الرقم المليار دولار العام المقبل.