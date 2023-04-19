living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية

19
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استعادت شركة سامسونغ للإلكترونيات المركز الأول في الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف جالاكسي إس 23، بعد أن تخلفت عن شركة آبل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي.
 
لكن الفجوة بين سامسونغ وآبل ضيقت من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام فتكون سامسونغ غير مطمئنة، حيث عادة تجاوزت حصة سامسونغ حصة آبل في الربع الأول متأثرة بتداعيات إطلاق أحدث هواتف ذكية لها في الربع الأول.
 
وقالت شركة أبحاث السوق "كاناليس" في تقريرها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول اليوم الأربعاء إن سامسونغ سجلت 22 بالمئة في الحصة السوقية للهواتف الذكية متفوقة بمقدار نقطة واحدة على منافستها آبل.
 
وفي الربع الرابع من العام الماضي، بلغت حصة آبل 25 بالمئة متأثرة بتداعيات إطلاق أحدث هواتف لها في مطلع الربع لتحتل المرتبة الأولى، وتليها سامسونغ بـ 20 بالمئة.
 
وذكرت كاناليس أن سامسونغ هي شركة وحيدة شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة سامسونغ انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة آبل ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.
 
ومن جهتها، جاءت شركة شاومي الصينية في المركز الثالث بـ 11 بالمئة وتليها شركة أوبو الصينية بـ 10 بالمئة وشركة فيفو الصينية بـ 8 بالمئة.
 
وانخفضت حصة شاومي في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة أوبو بمقدار نقطة مئوية، وظلت حصة فيفو دون تغيير.
 
وتراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك انخفاض للربع الخامس على التوالي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   