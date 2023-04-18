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بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحا قياسية في الربع الأول

18
APRIL
2023
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أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، زيادة بنسبة 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد.
 
وأعلن البنك تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم (حوالي 511 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، ارتفاعا من 1.483 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وقال الرئيس التنفيذي علاء عريقات "بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتع به البنك من ركائز أساسية متينة".
 
وبلغ صافي الدخل من الفوائد في الربع الأول 2.851 مليار درهم، بزيادة 33 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد 34 بالمئة إلى 1.061 مليار درهم.
 
وزاد إجمالي ودائع العملاء 19 بالمئة إلى 311 مليار درهم بنهاية مارس آذار بينما ارتفع صافي القروض سبعة بالمئة إلى 264 مليار درهم.
 
وفيما يلي المؤشرات الرئيسية للأداء المالي لبنك أبوظبي التجاري عن الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام 2022
 
ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 1.878 مليار درهم.
 
ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 2.851 مليار درهم.
 
ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 1.061 مليار درهم.
 
ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 33 بالمئة ليصل إلى 3.912 مليار درهم.
 
تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 660 نقطة أساس لتبلغ 31.5 بالمئة.
 
ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 2.681 مليار درهم.
 
إجمالي الأصول يتجاوز 500 مليار درهم مع نمو متواصل في القروض والودائع
 
بلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 1 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022.
ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 20 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.
 
ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2022.
 
بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 158 مليار درهم بارتفاع بمبلغ 5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكلت نسبة 51 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.
 
بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.67 بالمئة كما بلغت نسبة الشق الأول 12.93 بالمئة.
 
بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132.9 بالمئة.
 
بلغت تكلفة المخاطر 75 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.42 بالمئة (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.06 بالمئة) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 92.4 بالمئة، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143 بالمئة.
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