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الفيدرالي يوافق على صفقة "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" بأميركا

17
APRIL
2023
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وافق مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، على استحواذ مجموعة "يو.بي.إس" على الشركات الأميركية التابعة لبنك "كريدي سويس"، ليزيل بذلك عقبة رئيسية أخرى أمام استكمال صفقة الإنقاذ التي توسطت فيها سويسرا.
 
وقال المجلس في بيان إن بنك "يو.بي.إس" التزم بمنح المركزي الأميركي خطة التنفيذ الخاصة بالجمع بين أنشطته وعملياته في الولايات المتحدة وتلك الخاصة بكريدي سويس في غضون ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة.
 
وجاء في البيان إن الخطة ستشمل اشتراطات أكثر صرامة يخص بعضها معايير السيولة للبنك بسبب زيادة حجم المؤسسة.
 
ويتعين على الفيدرالي الأميركي مراجعة عمليات اندماج البنوك عندما يشتري بنك لديه إجمالي أصول بأكثر من 250 مليار دولار أية حصص تمنح حق التصويت في شركة لها أصول تبلغ عشرة مليارات دولار أو أكثر.
 
وبعد سنوات من الفضيحة والخسائر، أوشك مصرف كريدي سويس على الانهيار قبل أن يتقدم منافسه "يو.بي.إس" ومقره زوريخ لإنقاذه من خلال صفقة اندماج أشرفت عليها ومولتها السلطات السويسرية الشهر الماضي.
 
ووافق "يو.بي.إس" على شراء كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، وهو جزء يسير من قيمته السوقية السابقة.
 
 
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