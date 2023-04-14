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الدولار يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير

14
APRIL
2023
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تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية الجمعة بينما حوم اليورو قرب أعلى مستوى في عام، إذ زادت توقعات المتعاملين لنهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة الأميركية وسط علامات على تباطؤ التضخم.
 
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية الخميس انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من بيانات التضخم التي أشارت إلى اعتدال في أسعار المستهلكين.
 
وانخفض الدولار مجددا بعد صدور بيانات الخميس وهبط مؤشره إلى أدنى مستوى في شهرين عند 100.84 في الجلسة السابقة.
 
وسجل 100.95 في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ يناير.
 
وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1055 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في عام عند 1.1068 دولار أمس الخميس.
 
وكان الجنيه الإسترليني أيضا قريبا من أعلى مستوى في 10 أشهر وسجل في أحدث تعاملات 1.2526 دولار.
 
وظل الدولار الأسترالي مدعوما وسجل نحو 0.6788 دولار اليوم الجمعة بفضل بيانات صينية إيجابية إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر مارس في أستراليا. وغالبا ما يُستخدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي كسيولة بديلة عن اليوان الصيني.
 
وارتفع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.13 بالمئة إلى 0.6305 دولار في التعاملات الآسيوية.
 
وزاد الين الياباني قليلا إلى 132.44 للدولار، في حين ارتفع اليوان في الخارج نحو 0.1 بالمئة إلى 6.8635 للدولار.
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