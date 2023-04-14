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إيلون ماسك يعلن عن خدمة جديدة لمستخدمي "تويتر".. ما هي؟

14
APRIL
2023
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قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل "تويتر"، الخميس، إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.
 
وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي "اندرويد" و"آي.أو.إس."، ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.
 
وقال ماسك في تغريدة: "هذا يمثل 70 بالمئة للاشتراكات على نظامي تشغيل آي.أو.إس. واندرويد إنهما يتحصلان على 30 بالمئة، و92 بالمئة من خلال التصفح على الانترنت "قد تكون النسبة أفضل، اعتمادا على وسيط الدفع".
 
وأضاف أن تويتر سيساعد أيضا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.
 
ورفضت غوغل إدعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني لرويترز قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على غوغل بلاي إلى 15 بالمئة نزولا من 30 بالمئة في عام 2022.
 
وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر.
 
ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعا عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات.
 
وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.
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