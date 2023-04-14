انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى نحو 358 مليار دولار

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انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 357.9 مليار دولار بحلول الأول من أبريل الجاري.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الدين الخارجي لروسيا انخفض في الشهر الجاري بواقع 22.2 مليار دولار عن مستواه في بداية العام الجاري 2023، بنسبة بلغت 5.9 بالمئة عندما سجل في أول يناير 380.5 مليار دولار.

وتأتي البيانات الأخيرة رغم ما تواجهه روسيا من عقوبات غربية فرضت عليها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في فبراير من العام الجاري أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا لها "تأثير كبير جدا" على اقتصاد موسكو.

وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند: "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على رالتضخم بريطانياوسيا حتى الآن، روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".

وتابعت يلين أمام الصحافيين في بنغالور أن موسكو "تواجه صعوبة كبيرة بسبب عقوباتنا ومراقبتنا للصادرات"، وأشارت إلى أن روسيا تواجه صعوبات تتمثل في الحصول على المواد اللازمة لإعادة تخزين الذخيرة وإصلاح تسعة آلاف دبابة دمرت بسبب الحرب.