living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد محضر الفيدرالي الأميركي.. "وول ستريت" باللون الأحمر

13
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، الأربعاء، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس لمناقشة السياسة عن قلق العديد من أعضاء اللجنة الاتحادية للأسواق المفتوحة إزاء أزمة السيولة المصرفية الإقليمية.
 
ويأتي المحضر في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أقل حدة من المتوقع وعزز احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
 
وتأرجحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة طوال الجلسة لتغلق في المنطقة السلبية.
 
وقال جريج باسوك الرئيس التنفيذي لشركة "إيه.إكس.إس للاستثمارات" في نيويورك: "المحضر أوضح أن هناك قلقا مستمرا من لدى الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالأزمة المصرفية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار".
 
وجاء التقرير المتعلق بالأسعار التي يدفعها المستهلكون في الحضر مقابل سلة من السلع والخدمات أقل من توقعات المحللين مما يشير إلى أن جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم تؤتي ثمارها.
 
ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.66 نقطة أو 0.40 بالمئة ليغلق عند 4092.28 نقطة وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 100.75 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 11931.13 نقطة.
 
وتراجع "داو جونز" الصناعي 32.16 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33652.63 نقطة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   