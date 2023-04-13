بعد محضر الفيدرالي الأميركي.. "وول ستريت" باللون الأحمر

A + A -

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، الأربعاء، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس لمناقشة السياسة عن قلق العديد من أعضاء اللجنة الاتحادية للأسواق المفتوحة إزاء أزمة السيولة المصرفية الإقليمية.

ويأتي المحضر في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أقل حدة من المتوقع وعزز احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

وتأرجحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة طوال الجلسة لتغلق في المنطقة السلبية.

وقال جريج باسوك الرئيس التنفيذي لشركة "إيه.إكس.إس للاستثمارات" في نيويورك: "المحضر أوضح أن هناك قلقا مستمرا من لدى الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالأزمة المصرفية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار".

وجاء التقرير المتعلق بالأسعار التي يدفعها المستهلكون في الحضر مقابل سلة من السلع والخدمات أقل من توقعات المحللين مما يشير إلى أن جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم تؤتي ثمارها.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 16.66 نقطة أو 0.40 بالمئة ليغلق عند 4092.28 نقطة وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 100.75 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 11931.13 نقطة.

وتراجع "داو جونز" الصناعي 32.16 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33652.63 نقطة.